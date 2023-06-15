Легенды уходят рано: умер хоккеист Дмитрий Тарасов

Фото: Коротаев Артем / ТАСС

Спортсмену было 44 года.

Вчера скоропостижно скончался чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов. Он был в составе «Салавата Юлаева» и экс-капитан «Амура». Об этом сообщили официальные лица хоккейной команды.

«Коллектив хоккейного клуба „Амур“ и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы будем помнить всегда», — сказано в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Свою карьеру спортсмен начал в составе «СКА-Амура» в Суперлиге. Затем команду переименовали в «Амур», и Тарасов провел восемь сезонов в Хабаровске. За это время он смог выступить в девяти сезонах, получить звание капитана команды и набрать 112 очков за проведенные матчи.

После, в 2006 году он подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Находясь в этом клубе, он впервые стал чемпионом России.

Спустя пять лет хоккеист заключил с «Амуром» однолетнее соглашение и принял обязанности капитана команды. После того как он стал одним из лучших игроков команды, руководство клуба решило продлить соглашение еще на два года, а затем еще на два сезона. В 2017 году Тарасов завершил свою карьеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер отец хоккеиста Александра Овечкина.