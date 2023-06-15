В Приморье подростки зверски убили собаку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Katrina Kochneva; Telegram / Полиция Приморья prim_police; 5-tv.ru

С детьми была проведена профилактическая беседа, а родители привлечены к административной ответственности.

Трое подростков 12, 13 и 15 лет зарезали ножом бездомную собаку. Все происходящее они снимали на камеру смартфона, а затем опубликовали жестокий ролик в социальных сетях. После установки личностей участников инцидента, полиция привлекла к ответственности их родителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли орудие убийства, с помощью которого подростки зарезали животное.

«Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия к школьникам мер воспитательного характера», — сказано в сообщении.

Также с несовершеннолетними детьми была проведена профилактическая беседа. А родители привлечены административной ответственности по части 1 статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее 5-tv.ru сообщал, подросток получил ожоги 80% тела в результате поджога. Жуткие кадры первых минут оказались в распоряжении Пятого канала.