В Новосибирске упал башенный кран на автомобили, погиб один человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / POLEVAYA TATIANA; 5-tv.ru

На месте работают экстренные службы.

Башенный кран упал на припаркованные рядом со строительной площадкой автомобили в Новосибирске. По данным 5-tv.ru, погибла женщина, что работала крановщиком.

На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что в результате инцидента пострадали несколько машин.

На месте работают экстренные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры смертельного ДТП с микроавтобусом в Иркутской области. Авария произошла по причине того, что водитель легковушки не справился с управлением. Его занесло и он столкнулся с микроавтобусом.