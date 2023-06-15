Число отравившихся шаурмой в Братке выросло до 62

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

По факту произошедшего проводится проверка.

Количество отравившихся шаурмой в Братке превысило 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Иркутской области.

Согласно данным на утро 15 июня, с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 62 жителя города. Из них 29 госпитализированы, в том числе пять детей.

«Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что отравившиеся купили шаурму в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». В настоящее время заведение временно закрыто. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что отравившаяся шаурмой в Братске рассказала о странном кафе и его владельцах.