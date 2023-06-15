Прохор Шаляпин раскрыл секрет своего финансового благополучия: «Дома есть жаба»

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Артист рассказал о своих ритуалах, которые всегда старается выполнять.

Певец Прохор Шаляпин рассказал, какие ритуалы выполняет для привлечения денег в свою жизнь. Оказалось, что у артиста целый список таких методов, помимо основного труда.

Так, в доме Шаляпина живет фигурка жабы, брюшко которой он постоянно гладит, ведь верит, что земноводное — это символ благополучия и богатства. Кроме того, как только он замечает на небе молодой месяц, обязательно гремит перед ним мелочью. И по мере того, как месяц будет расти, ваше благосостояние будет улучшаться, отметил Шаляпин.

«Также у артистов существует примета, связанная с заработками. Чтобы было много концертов, гастролей и работы, следует класть свои афиши под ковер и топтаться по ним. А еще у меня дома всю жизнь висит подкова, привлекающая удачу», — добавил он в беседе с журналом Teleprogramma.pro.

В заключении же отметил — он не настолько богат, как ему хотелось бы. Поэтому продолжает следовать своим ритуалам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, нужно ли, по мнению Прохора Шаляпина, мужчинам ухаживать за собой.