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Российские бойцы пресекают все попытки противника атаковать.

Сообщает российское Минобороны и об активных боевых действиях на запорожском направлении. Там артиллерийские расчеты Восточного военного округа сдерживают натиск ВСУ в районе Времевского выступа. Особая роль — у самоходных установок «Гиацинт». Наш корреспондент Кирилл Ольков с самого жаркого места на фронте.

Из укрытия в лесу выходим к позициям наших артиллеристов прямо перед очередным залпом. На перезарядку — считанные секунды. Расчеты самоходных гаубиц работают без остановки. За кадром отчетливо слышен звук зависшего в воздухе беспилотника. Он одновременно передает нашим бойцам координаты противника и фиксирует поражение цели. Пушки «Гиацинта» бьют без промаха.

«"Гиацинт" круглосуточно работает на боевых позициях на линии соприкосновения. Скорость выстрелов — до шести в минуту, а из походного в боевое положение он переводится всего за четыре минуты и готов наносить удары», — рассказывает журналист.

В этот раз военнослужащие восточного округа уничтожили склад боеприпасов. Чуть раньше не дали шансов отделению вражеской пехоты. Артиллеристы сдерживают натиск врага в районе Времевского выступа. Украинские боевики то и дело пытаются прощупать нашу оборону в этой части Запорожской области. Но каждый раз их накрывает шквальный огонь артиллерийских снарядов.

«Играем в так называемый бадминтон: украинские артиллеристы наносят удары по нашему переднему краю, а мы их уничтожаем. Основная наша задача как раз в этом и заключается», — рассказал исполняющий обязанности командира артиллерийской батареи с позывным Ставрополь.

Перед таким мощным огнем не устроит ни один враг. Все попытки ВСУ продвинуться на запорожском направлении оборачиваются против них самих. Залпы снарядов гонят боевиков назад — в окопы, ВСУ несут огромные потери. Но все равно раз за разом решаются на бессмысленный штурм — подойти ближе чем на пушечный выстрел им не дают наши бойцы.