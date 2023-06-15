Родина зовет: доступных путевок по России станет больше

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Туроператоров освободят от налога на добавленную стоимость. За счет этого цены и снизятся. Но на сколько?

Путешествия по России станут значительно выгоднее, чем поездки за рубеж. Туроператоров, которые организуют комплексные туры по стране, освободят от налога на добавленную стоимость. Об этом пишут «Известия».

Отмена уплаты НДС произойдет задним числом с января текущего года. Изменения в налоговый кодекс были разработаны Министерством экономического развития и внесены Минфином в правительство по поручению президента. Предполагается, что это снизит нагрузку на компании, в том числе на те, кто только выходит на рынок.

Сегодня в России насчитывается, почти 4,5 тысячи туроператоров. Как ожидают эксперты, за счет нововведений цены на путевки могут снизиться примерно на десять процентов. В то же время благодаря заманчивому предложению, число желающих отдохнуть в России вырастет на пять процентов.