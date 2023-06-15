Скворцова заявила об отсутствии радиационных рисков на Запорожской АЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Специалисты ведут мониторинг всех радиационных рисков ежедневно.

Превышений радиационного фона на Запорожской атомной электростанции (АЭС) нет. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

Она указала, что ситуация находится под контролем. Специалисты ведут мониторинг всех радиационных рисков.

«Нигде нет никаких превышений нормативов», — отметила Скворцова.

Опасения специалистов на этот счет вызвал прорыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов в регионе оказались в зоне подтопления.

Ранее, 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН не реагирует на регулярные ноты об обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Так, например, 9 июня у станции были перехвачены три ударных беспилотника украинских националистов.