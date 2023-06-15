Не пройдут: как боевики ВСУ «получают по зубам» в районе Северска

Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru

Российские бойцы пресекают все попытки противника атаковать.

ВСУ постоянно прощупывают российскую оборону в направлении Северска. Наших бойцов пытаются застать врасплох.

Украина постоянно предпринимает попытки контратаковать на кременном и белогоровском флангах, но безуспешно. С ощутимыми потерями украинским войскам пришлось вновь отступить. Но это временное затишье. Наш военкор Денис Кулага убедился, что это бесполезно. Все подробности — в его репортаже.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Украины потеряла на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч боевиков убитыми и ранеными с 4 июня.