Уголовное дело возбуждено после гибели двух школьниц в Петергофе

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Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух школьниц в Петергофе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Санкт-Петербургу.

Тела девочек 12 и 14 лет были обнаружены накануне в пруду, находящемся на территории Петродворцого района города. Следователями был проведен осмотр места происшествия, также допрашиваются родственники и очевидцы произошедшего. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья из четырех человек утонула в озере Кумчозере в Медвежьегорском районе.