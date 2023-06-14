В Круглом пруду в Петергофе утонули две девочки
Виктория Алакоз 113 0
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
Двух школьниц без признаков жизни обнаружили в Петергофе. По данным 78.ru, девочки утонули в Круглом пруду.
Их тела извлекли из воды и направят на экспертизу. По предварительным данным, обе девочки являлись гражданками Таджикистана.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья из четырех человек утонула в озере Кумчозере в Медвежьегорском районе. Трагедия произошла 12 июня, погибли мужчина и женщина и их дети — девочки трех и шести лет, отдыхавшие на озере.