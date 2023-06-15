COVID-19 и дженерики: почему в России снизилась смертность от рака

Онколог Черемушкин: разработка дженериков и ранняя диагностика позволили снизить смертность от рака в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; Личный архив Евгения Черемушкина; Ruptly; 5-tv.ru

Значительное влияние на ситуацию оказали два фактора. В чем они заключаются?

Смертность от онкологических заболеваний в России уменьшилась на 4,6%. Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал 5-tv.ru, с чем это связано.

«Тут два основных фактора. Достаточно давняя история реформирования. Но все-таки какие-то алгоритмы ранней диагностики соблюдались. Всех ставили обязательно на профосмотр. Фоновую патологию рассматривать. Но все-таки стратегически стремление к улучшению идет», — сказал доктор.

Специалист отметил, что при онкологии самое главное — это ранняя диагностика. Поэтому, когда человек регулярно обследует свой организм, то и найти недуг можно раньше.

Врач выделил и второй фактор: в России хорошо развивается промышленность. В результате в стране сделали множество дженериков, а разработка новых препаратов дала положительный эффект.

Снижение процента заболеваний — это большая заслуга, которую можно отнести ко всем направлениям. Ранняя диагностика, развитие новых подходов лечения и другие факторы стали основными залогами успеха.

Также на нынешнюю обстановку в борьбе с онкологическими заболеваниями очень сильно повлиял COVID-19. Из-за коронавируса пришлось быстро разворачивать специальное оборудование, которое также помогает и при раковых заболеваниях.

Черемушкин также сообщил, что онкологию стремятся лечить с помощью комбинированных методов, чтобы как можно меньше травмировать организм.

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