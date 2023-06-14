Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

Деньги — не самый большая потеря для человечества во время пандемии.

Пандемия коронавируса принесла миру глобальный ущерб, который рассчитать в экономическом плане очень сложно, рассказала 14 июня в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Рассчитать экономический ущерб очень сложно, и ВОЗ, хотя учитывает и экономический аспект, иногда опирается на всю систему объединенных народов и на Международный валютный фонд, который подсчитал и на мировом уровне. Потери рассчитаны в 13,8 трилиона долларов», — сказала специалист.

Вуйнович подчеркнула, что это моделирование и расчеты — очень сложные. Только по данным ВОЗ от осложнений коронавируса в период с января 2020 по мая 2021 года погибли 116 тысяч медицинских работников.

«Для нас это самые большие потери, а возможно, эта цифра и выше, но, конечно, это зависит от этого, как нам страны все это передали», — добавила она.

Специалист добавила, что потеря жизней как медиков, так и их пациентов, означает снижение уровня здравоохранения и в целом благополучия.

Коронавирус вызвал экономический кризис, нищету, проблемы в образовании, потерян прогресс, достигнутый в мире до 2019 года, заключила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой ущерб причинила пандемия экономике России.