Давай разведемся? Почему житель Москвы напал с ножом на свою жену и дочь

Житель Москвы мог напасть с ножом на семью после решения жены о разводе

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Накануне у семейной пары случился неприятный разговор.

Пострадавшая от нападения мужа раскрыла, что схватиться за нож его могло заставить предложение развестись. Об этом по итогам допроса сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

По словам женщины, ее супруг напал сначала на 19-летнюю дочь. Он изранил девочке руки. Прибежавшая на крики о помощи мать тоже попала под горячу руку — он травмировал ей предплечья, пытаясь перерезать горло. Однако маме с дочкой удалось выбежать на лестничную клетку и позвать на помощь.

«Накануне происшествия пострадавшая сообщила супругу о своем решении развестись», — прокомментировали в ведомстве.

Произошло все на Южнобутовской улице. После нападения на семью с холодным оружием мужчина забаррикадировал их в квартире, а сам отправился к окну, где сидел свесив ноги. Позднее все трое были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье муж зарезал жену прямо на рабочем месте.