Достойных все больше: определены победители конкурса президентских грантов

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Благодаря этой поддержке в стране реализуются различные социальные проекты.

Накануне объявили победителей второго конкурса президентских грантов. Больше 11 тысяч социальных проектов после независимой экспертизы получили рейтинг в баллах. Ну а финансовую поддержку — самые достойные. Благодаря грантам воплощаются полезные инициативы, которые помогают тысячам людей в разных регионах нашей страны.

«Каждый конкурс у нас количество хороших заявок растет. Это очень радует. Уровень квалификации социально- ориентированных НКО становится выше в России, квалификации людей, которые там работают, становятся выше. Опыта у них становится больше», — рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Сергея Кириенко, многие инициативы реализуется в новых регионах. Один из примеров — институт, который занимается поддержкой семей в Луганске. Финансирование проектов начнется с 1 июля.