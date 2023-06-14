Западу не удалось сломить Россию: о чем говорил Путин с премьером Кубы

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Крус подчеркнул, что Гавана не поддерживает односторонние ограничения в отношении Москвы.

Энергетика — приоритетное направление развития двусторонних отношений России и Кубы. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром республики Мануэлем Марреро Крусом. Российский президент подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать Гавану в преодолении давления со стороны Запада.

«Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее, кубинский народ справляется с этим. Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», — отметил Путин.

В свою очередь Крус подчеркнул, что Куба так же не поддерживает односторонние ограничения в отношении Москвы. Он добавил, что, несмотря на все попытки, сломить Россию Западу не удалось.