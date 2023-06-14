Собрал представителей 130 стран: как прошел первый день ПМЭФ-2023

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По прогнозам, общая сумма заключенных контрактов составит шесть триллионов рублей.

К важнейшему экономическому событию года приковано сейчас внимание мирового сообщества. В Петербурге открылся форум, который собрал 130 иностранных делегаций. И с каждой — можно как минимум наметить пути сотрудничества. Со многими — развивать. И нам есть, что показать в этом году. Санкции только подтолкнули к развитию отечественного производства. На стендах форума — и наши роботы, и наши автомобили, и наша косметика. Самое интересное выбрал наш корреспондент Алексей Лазуренко.

С палками погонщиков верблюдов и барабанными ритмами: главные гости Петербургского экономического — из Эмиратов. Приехали с национальными танцами, уехать могут на новенькой «Ладе». Ее как раз представили в Петербурге.

«Хорошая машина, она мне нравится. Это хорошая машина от большой российской компании», — рассказывает Ахмад Мухаммед, министр культуры и молодежи ОАЭ.

В этом суть главного экономического события года. На Пулковских высотах под Петербургом в 26-й раз подряд мы демонстрируем миру, чем сильна современная Россия.

«Это первый беспилотник, который сегодня запускается в серийное производство, и, наверное, первый беспилотник, который облетал максимальное количество целевых нагрузок», — рассказывает Владимир Маркин, заместитель руководителя комитета экономической политики Госдумы РФ.

Экономика России — под жесточайшими санкциями. Не до инвестиций. Bloomberg утром выходит со статьей: «Состав участников ПМЭФ говорит об изоляции России». Мария Захарова эксклюзивно комментирует нам эту статью.

«Да мы никому не доказываем, мы живем, а они сидят где-то там вдоль забора и что-то они тявкают, нам вообще до них дела нет», — указала дипломат.

Не согласились с этими и представители 130 стран, что собрались сегодня в Петербурге.

«Здесь тот, кто хочет быть с нами, кто с нами на, вдолгую. Потому что и был вдолгую, и остался вдолгую. И тех, кому мы в этом смысле, и благодарны, и готовы сотрудничать», — рассказывает первый запред комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.

В первый день форума это демонстрирует малый и средний бизнес. Ему посвятили сегодня большинство сессий. Иностранцы одобрили. В кулуарах они вполне искренне говорят: параллельный импорт многое изменил в экономических отношениях мира с Россией.

«У нас обычно страха не бывает такого. Это большие корпорации боятся таких вторичных санкций. А по практике учредитель малого, среднего бизнеса более агрессивен и может взять на себя некие риски», — рассказывает Рамник Кохли, кандидат экономических наук, выпускник университета управления.

Те же Эмираты, впрочем, тоже не собираются оглядываться на Запад. Страна представляет в Петербурге экономические кластеры. Они могут стать новыми хабами для промышленной России.

«Мы видим хорошие шансы для роста перспектив. По факту это то, что происходит сейчас. И форум подтверждает это. Мы должны предлагать что-то российскому бизнесу, чтобы происходила работа», — отмечает Анас Юсеф Абдель Гафер, коммерческий директор свободной экономической зоны Рас-Аль-Хайма.

А представить есть что уже сейчас. Одно сельское хозяйство чего стоит. За образцовую отрасль российского производства на форуме отвечает виноделие. В него ведь тоже долго не верили.

«Сегодня привезли вина, которые сделали из винограда, который выращен в севастопольской виноградо-винодельческой зоне. Это уникальный терруар, который практически больше нигде в мире не встречается», — говорит Александр Черный, руководитель отдела развития бренда Инкерманского завода марочных вин.

Своим путем от молекулы до полки отечественного бутика сейчас идет российская парфюмерия.

«Когда десятилетиями крупные транснациональные компании рассказывали во всей телевизионной рекламе, везде про свои бренды, мы, собственно говоря, и пришли к выводу, что произвести — это одна задача, вторая — научиться продвигать и повышать осведомленность, и этим мы займемся», — рассказывает Анна Дычева-Смирнова, член правления российской парфюмерно-косметической ассоциации, управляющий директор EXPOVISIONRUS.

Глава платежной системы «Мир» Владимир Комлев в студии «Известий» рассказал: число отечественных карт уже превысило 200 миллионов. Платить российским пластиком теперь, например, можно на Кубе.

«Надеемся, что вот сейчас уже в ближайшее время не только банкоматные сети на Кубе будут принимать карты „МИР“ — это уже случилось там в начале этого года. Сейчас к середине мы надеемся, что все-таки сети pos-терминалов, где можно будет обычной картой „МИР“ или телефоном, смартфоном с загруженным приложением Mir Pay оплатить», — рассказывает Владимир Комлев, глава Национальной системы платежных карт.

И таких новостей в ближайшие дни будет только больше. Петербургский экономический набирает обороты.