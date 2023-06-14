Суд продлил арест экс-замминистра культуры Яриловой на три месяца

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При этом постановление еще не вступило в силу.

Басманный суд в Москве продлил арест экс-замминистра культуры Ольге Яриловой на три месяца. Таким образом, она пробудет под стражей до 16 сентября.

Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ольшу Ярилову задержали в середине апреля по подозрению в причастности к хищению бюджетных средств по госпрограмме «Пушкинская карта». Речь о сумме более 200 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что в Москве арестовали экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову.