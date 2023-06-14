Белоусов: применение беспилотников в сельхозотрасли повышает урожайность до 6 раз

Заместитель председателя правительства рассказал о позитивном опыте.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что использование беспилотников в сельскохозяйственной отрасли повышает урожайность в пять-шесть раз, и это доказано на опыте. Наблюдениями Белоусов поделился на полях Петербургского международного экономического форума.

Он объяснил, что летательные аппараты используются для дистанционного зондирования земной поверхности. Они ведут мониторинг за линейными объектами.

Белоусов подчеркнул, что использование БПЛА в сельскохозяйственной сфере позволяет увеличить показатели урожайности.

«То есть дает возможность повысить урожайность в пять-шесть раз», — прокомментировал политик.

Известно, что беспилотники в сельском хозяйстве позволяют оптимизировать многие процессы. Они также создают электронные карты полей и позволяют с легкостью ориентироваться при удобрении или инвентаризации. Также БПЛА охраняют угодья.

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