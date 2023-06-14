Секс по принуждению? Вокалиста Rammstein снова обвиняют в домогательствах
Прокуратура начала проверку в отношении фронтмена группы Rammstein Линдеманна
Артисту грозит заключение сроком до пяти лет.
В отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна начало расследование после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.
Согласно данным источника издания, прокуратура инициировала расследование по 177 статье Уголовного кодекса Германии — сексуальное домогательство, сексуальное понуждение, изнасилование. Если его вину докажут, то ему может грозить до пяти лет заключения.
До этого знаменитая группа чуть не распалась из-за секс-скандалов вокруг Линдеманна. Одна фанатка из Ирландии обвинила его в домогательствах после концерта в Вильнюсе. Однако позднее она призналась, что Линдеманн ее не трогал.
После этого журналисты из Süddeutsche Zeitung и NDR провели свое расследование, в ходе которого выяснилось, что среди поклонниц Rammstein отбирали девушек для секса с Тиллем. После «кастинга» их приглашали на закрытую вечеринку после концерта, условием входа на которую было согласие на половой акт.
Затем в СМИ появлялись новости о двух фанатках 21 и 22 лет, у которых, по их словам, был секс с Линдеманном, на который они не давали согласия.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Rammstein оказались на грани распада из-за секс-скандала с Линдеманном.