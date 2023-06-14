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Глава комитета по обороне Государственной Думы рассказал, что Украина должна делать за помощь, которую ей оказывают страны Запада.

Последние события в зоне конфликта на Украине стали предметом оживленного обсуждения. Андрей Картаполов, глава комитета по обороне Государственной Думы, выразил свое мнение по поводу действий Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Его слова цитирует издание ИА SM-News.

По словам Картаполова, несмотря на активное наступление, которое поддерживают западные спонсоры, ВСУ не могут добиться желаемых результатов. Вместо этого, попытки наступательных действий оборачиваются потерями для украинской стороны.

Картаполов рассказал, что противник атакует на многих направлениях, но нигде не достиг успеха.

«Нет никаких прорывов, поэтому они четвертые сутки тупо молчат про свой контрнаступ. Контрнаступ захлебнулся в их кровушке поганой», — резко заявил глава комитета по обороне Государственной Думы.

Он также подчеркнул, что ВСУ фактически вынуждены наступать под давлением Вашингтона и Брюсселя. Они стремятся показать результаты, так как получили значительную поддержку в виде современной военной техники и финансирования.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали провал контрнаступления.