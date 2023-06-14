В правительстве рассмотрят документ о статусе многодетной семьи в России

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В российских субъектах по-разному подходят к этому вопросу.

В правительство РФ внесли проект документа, который будет регулировать статус многодетной семьи. Согласно проекту, семьи с тремя и более детьми, не достигшими возраста 18 лет, будут определять как многодетные. Об этом в рамках правительственного часа в Госдуме сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что на рассмотрение правительства была внесена обновленная редакция проекта. По словам Котякова, на меры поддержки государства могут полагаться семьи в том случае, если дети не достигли 23-летнего возраста и продолжают получать образование в учебном заведении на очной форме обучения.

За регионами сохранится возможность расширять федеральный статус, добавил Котяков.

Ранее в Минтруде объяснили, что в субъектах РФ по-разному определяют понятие многодетной семьи. В 85 регионах — это семья, которая воспитывает трех и более детей. В столичном статус определяется по младшему ребенку, а во всех остальных — по старшему.

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