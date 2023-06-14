Разрушают слухи о расставании: Чеботину и ЮрКисса заметили вместе

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Мать артистки также отдыхала на вечеринке — Киселев уделил внимание и ей.

Рэпер Джиган устроил закрытую вечеринку, которую посетили певица Люся Чеботина и артист Юрий Киселев (ЮрКисс).

Первой на мероприятие приехала исполнительница, а затем там появился и ее спутник. Он сразу отправился к Чеботиной, которая пришла на этот вечер со своей мамой.

Музыкант обнял их двоих, а через 30 минут певцы покинули мероприятие, уехав вместе на одной машине. При этом родительница звезды осталась на вечеринке и, по всей видимости, продолжила веселиться, сообщает портал Super.

В мае 2023 года ЮрКисс на шоу у Big Russian Boss намекнул на разрыв отношений с Чеботиной. Артист тогда заявил, что у него нет второй половинки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что песни Чеботиной, которая еще недавно получила главную музыкальную награду страны — «Золотой Граммофон», — пропали из эфира нескольких крупных российских радиостанций.