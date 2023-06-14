Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете операций по смене пола
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Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
При этом есть исключения. Какие?
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Такое решение принято на заседании в среду, 14 июня.
Кроме того, органам ЗАГС запретят вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола.
При этом предусмотрены исключения — врожденные аномалии у детей, требующие лечения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, принуждающий перевозчиков к страхованию жизни клиентов.