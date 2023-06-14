«Эффект очень мощный»: сильно исхудавшая Утяшева показала фигуру в бикини

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Жена Павла Воли показала, что находится в отличной форме.

Спортсменка Ляйсан Утяшева и ее муж юморист Павел Воля записались на лечение в санаторий. Каждый день пара проходит детокс-процедуры, которые призваны укрепить иммунитет и способствовать похудению.

Супруги уже успели посетить криокамеру и процедуру под названием «подводное торнадо», во время которой гимнастке с помощью гидровакуумной насадки делали массаж прямо под водой. В этот момент она записала короткий видеоролик в бикини, показав свою худую фигуру, передает издание 7Дней.ru.

Заметно похудевшая Утяшева показала фигуру. Фото: Telegram / Ляйсан Утяшева

«Эффект очень мощный! Проработка фасций и укрепление сосудов, лимфодренаж, улучшение качества кожи», — сказала Утяшева.

Знаменитость рассказала, что изначально испугалась процедуры и ожидала чего-то страшного, но в итоге получила наслаждение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Утяшева рассекретила необычный талант 10-летнего сына Воли.