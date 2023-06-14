«Мы оба сдались»: Айзу заподозрили в намерениях лишить Гуфа родительских прав

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Она отметила, что лишь суд может положить конец несбыточным надеждам Сэма насчет отца.

Бывшая жена рэпера Гуфа блогер Айза собралась подавать на него в суд. Дело в том, что горе-отец не только не платит алименты за сына Сэма, но и совершенно не уделяет тому внимание.

«Кое-что серьезное и страшное произошло в голове и в сердце моего мальчика. Впереди нас ждет большой и страшный шаг», — написала звезда в личном блоге.

В правильности своего решения она все еще сомневается, однако готова на все, чтобы защитить наследника. А он, возможно, в силу возраста, начал ощущать себя ненужным.

Как отметила Айза, только суд может положить конец несбыточным надеждам Сэма насчет отца и эмоциональным качелям, которые Гуф устраивает им обоим.

«Мы оба сдались и оба больше не верим в то, что у Сэма может быть отец», — отметила знаменитость.

В последнее время она часто жаловалась в соцсетях, что исполнитель не помогает ей платить за учебу их общего сына. Более того, рэпер практически никак не участвует в жизни ребенка. После скандалов со срывами Гуфа, разводе и новом перемирии с текущей женой, терпение Айзы закончилось окончательно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза заинтриговала публику намеком на новые отношения.