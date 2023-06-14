«Мы оба сдались»: Айзу заподозрили в намерениях лишить Гуфа родительских прав
Айза намекнула на возможное лишение Гуфа родительских прав
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia
Она отметила, что лишь суд может положить конец несбыточным надеждам Сэма насчет отца.
Бывшая жена рэпера Гуфа блогер Айза собралась подавать на него в суд. Дело в том, что горе-отец не только не платит алименты за сына Сэма, но и совершенно не уделяет тому внимание.
«Кое-что серьезное и страшное произошло в голове и в сердце моего мальчика. Впереди нас ждет большой и страшный шаг», — написала звезда в личном блоге.
В правильности своего решения она все еще сомневается, однако готова на все, чтобы защитить наследника. А он, возможно, в силу возраста, начал ощущать себя ненужным.
Как отметила Айза, только суд может положить конец несбыточным надеждам Сэма насчет отца и эмоциональным качелям, которые Гуф устраивает им обоим.
«Мы оба сдались и оба больше не верим в то, что у Сэма может быть отец», — отметила знаменитость.
В последнее время она часто жаловалась в соцсетях, что исполнитель не помогает ей платить за учебу их общего сына. Более того, рэпер практически никак не участвует в жизни ребенка. После скандалов со срывами Гуфа, разводе и новом перемирии с текущей женой, терпение Айзы закончилось окончательно.
Ранее 5-tv.ru писал, что Айза заинтриговала публику намеком на новые отношения.