«Помойные новости»: Захарова прокомментировала заявления агентства Bloomberg

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По ее словам, американские журналисты давно покинули Россию, но продолжают «подглядывать».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не стоит читать помойные новости агентства Bloomberg. Об этом она заявила корреспонденту «Известий» Алексею Лазуренко на полях ПМЭФ.

«Bloomberg давным давно перестал быть тем, что в него вкладывал Майкл Блумберг, когда организовывал это агентство», — заявила Захарова.

По ее словам, их корпункт в свое время демонстративно покинул Россию, а теперь пытается «что-то тявкать и подглядывать».

До этого агентство Bloomberg написало, что состав участников ПМЭФ-2023 демонстрирует усиливающуюся изоляцию России. По их мнению, на ПМЭФ приедут в основном чиновники и бизнесмены более низкого уровня из стран, которые в значительной степени сохраняли нейтралитет в отношении военных действий на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Петербурге стартует ПМЭФ.