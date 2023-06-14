Протасов заявил о растущем интересе граждан к российской косметике

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Потребитель отдает предпочтение качественному отечественному продукту.

Глава Роскачества Максим Протасов заявил растущем интересе россиян к отечественной косметике. Об этом он сказал в среду, 14 июня, на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Развитие национальной парфюмерно-косметической отрасли: путь от молекулы до потребителя, от производства до построения сильного бренда».

Согласно результатам проведенного исследования, 47% граждан в связи с отсутствием привычных иностранных брендов переключились или стали чаще приобретать локальные бренды российского производства. Также 65% заметили появление новых отечественных брендов.

Товары для ухода за телом и товары для ухода за лицом входят в топ-15 категорий, в которых наблюдается рост количества отечественных брендов.

По мнению Протасова, для российских производителей существуют большие возможности, так как на рынке освободились ниши.

«Мы уже полтора года последних отмечаем при исследовании потребителей серьезную такую дихотомию. С одной стороны, потребитель говорит о том, что он хочет экономить, а с другой стороны, он говорит, что он хочет качественный продукт за эти деньги. Зачастую эти вещи несовместимы. Хотя исследования Роскачества показывают, что они совместимы, но тем не менее понимаем, что нужно этот баланс производителю находить и это довольно серьезный вызов для потребителей», — сказал он.

Помимо этого, у россиян есть спрос на безопасность и экологичность. Глава Роскачества подчеркнул, что организация делает все, чтобы популяризировать отечественные продукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российская косметика набирает популярность на фоне ухода западных брендов.