«Дураки делали расчеты»: Делягин объяснил, как Россия выстояла под санкциями Запада

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Россия за три года построила самую передовую в мире платформенную модель управления экономикой.

Расчет Запада на крах российской экономики под воздействием санкций с самого начала был ошибочным. Окончательно же надежды противников России разрушили ответные действия ее правительства. Об этом в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной рассказал депутат Государственной думы Федерального собрания России VIII созыва, заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике, кандидат экономических наук Михаил Делягин.

«Экономическая наука, пойдя на службу финансовым спекулянтам, умерла. И в первую очередь она умерла на Западе. Поэтому, когда люди там обсчитывали последствия санкций для российской экономики, они делали это из заведомо неадекватных предпосылок. Если дурак будет что-то рассчитывать, он ошибется. Запад ошибся ровно по этой причине», — с сарказмом пояснил эксперт.

В свою очередь Правительство РФ во время пандемии коронавируса запустило переход на платформенную модель управления, которая характеризуется в первую очередь тотальной цифровизацией. Главное преимущество этой модели, по словам Делягина, заключается в том, что она позволяет практически мгновенно реагировать на проблемы в экономике. И в этом отношении Россия сейчас на первой позиции в мире, подчеркнул эксперт.

«Сейчас государство выделяет деньги точечно, по конкретным потребностям. Например, нужно такое-то количество двигателей. Для этого необходимо построить завод, для которого нужно завезти такое-то оборудование. Бум! — все это собралось мгновенно. Раньше это называлось планированием, но сейчас термина такого нет, потому что это делается практически мгновенно. Да, развертывание корпусов занимает время, но подготовительные работы крайне быстры», — пояснил экономист.

Как выразился Делягин, три года в российской экономике идет революция, которую «никто не заметил» не только в мире, но и внутри страны. Результатом преобразований стало то, что в 2020 году экономический спад из-за коронавируса был в два раза меньше, чем должен был быть, а в 2022-м он был существенно меньше, чем ожидался.

При этом, безусловно, остаются нерешенные проблемы, отметил эксперт. В их числе он назвал импорт наукоемкой продукции, в первую очередь высокоточных станков. По оценке Делягина, ввоз подобного оборудования в Россию упал до 30% от прежнего объема, между тем потребность в нем резко возросла.

Проблема усугубляется тем, что дружественные России страны, такие как Китай и Индия, эту продукцию не производят. Наоборот, она поставляется в основном из занявших враждебную позицию стран — Германии, Японии, Южной Кореи и Тайваня. Оборудование приходится добывать сложными путями, и это огромная проблема, для решения которой нужны новые организационные структуры, отметил Делягин.

При этом, по его словам, внутри России есть «дикое количество» сложного оборудования, которое ранее завез средний бизнес, но не смог его использовать. И сейчас это оборудование отыскивается и встраивается в существующие производственные цепочки.

«То есть вместо импорта оборудования из-за границы мы осуществляем его завоз изнутри страны. Просто раньше оно было у среднего бизнеса, который был раздавлен монополистами и не знал, что с ним делать, а теперь это оборудование начинает потихоньку использовать государство. Не теми темпами, которыми нужно, не системно, фрагментарно, но все-таки использует», — заключил экономист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Михаил Делягин не советует вкладывать деньги в ценные бумаги и производство.

Полное интервью с Михаилом Делягиным смотрите на сайте 5-tv.ru на этой неделе.