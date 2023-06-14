«Это часть России»: в Кремле опровергли возможность передачи Крыма в аренду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru

Москва в рамках Стамбульских переговоров не рассматривала такой вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг возможность сдачи Крымского полуострова в аренду. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что проект мирного договора про прекращению конфликта на Украине предусматривал некоторые договоренности по Крыму, а точнее его аренду.

«Это не так. Крым — это неотъемлемая часть России, это российский регион», — отреагировал Песков на высказывания Лукашенко.

Днем ранее, 13 июня, глава РФ Владимир Путин сообщил, что во время переговорного процесса в Стамбуле российская и украинская стороны подписали достигнутое соглашение, которое было не таким уж и плохим, однако киевский режим отправил документ в мусорное ведро.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Александр Лукашенко «послал на хрен» украинскую делегацию на переговорах после предложения продолжить переговоры в Стамбуле.