«Будет продолжать эту практику»: Песков о встрече Путина с военкорами

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Президент старается получать информацию о боях из разных источников.

Президент России Владимир Путин накануне встретился с военными корреспондентами и обсудил с ними ситуацию на Украине. Состоявшуюся встречу прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент старается получать информацию о спецоперации из разных источников.

«Он все-таки верховный главнокомандующий. Это общение с командирами, которые на местах вот буквально закончили бой. И СМИ, конечно. Президент имеет возможность иметь представление о реальной картине на местах. И конечно, он будет продолжать эту практику, будет общаться и с военкорами, и с комбатами. Он всегда так делает. В этом его сильная сторона», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Владимир Путин пообщался с военкорами.