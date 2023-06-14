В России введут штрафы и арест за нарушение режима военного положения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Госдума приняла поправки во втором чтении.

За нарушение режима военного положения россияне могут подпасть под административный арест сроком до 30 суток или будут обязаны выплатить штраф. Нормы будут установлены в законопроекте о задержании пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты, соответствующий документ был одобрен Госдумой во втором чтении.

Инициатором проекта два года назад стало Госсобрание Башкортостана. В российский Кодекс об административных правонарушениях была внесена поправка — появилась новая статья, предусматривающая ответственность за нарушение режима военного положения.

Таким образом, при совершении деяния, в котором отсутствует состав уголовного преступления, россиянам придется выплатить штраф размером до одной тысячи рублей и до двух тысяч рублей — для должностных лиц. Также в качестве меры пресечения может быть применен арест сроком до 30 суток.

При совершении нарушения с использованием транспортного средства оно может быть конфисковано.

Ранее 5-tv.ru писал, что заключившие контракт с ВС РФ смогут получить ВНЖ в упрощенном порядке.