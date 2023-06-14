Фото: vk.com

Соглашение между компаниями подписано на Санкт-Петербурском экономическом форуме.

«Норникель» и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса. Соответствующее соглашение представители компаний подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

В пресс-службе VK отметили, что сотрудничество будет основываться на вычислениях и виртуализации IT-инфраструктуры, а также разработке многофункциональных платформ.

«Норникель» и VK намерены создать необходимые инструменты для управления большим объемом данным и технологий искусственного интеллекта. Соглашение между организациями подписали статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

По его словам, это сотрудничество принесет интернету новые технологии и сервисы. Для компании «Норникель» цифровизация — одна из важнейших задач, так как на ней строятся все бизнес-процессы, вплоть до снабжения и логистики.

«После ухода разработчиков западных IT-решений мы перестроили наш цифровой ландшафт. В основу нашего соглашения легло то самое технологическое сотрудничество в части разработки и применения отечественных IT-решений для нашей металлургической промышленности», — поделился Дмитрий Пристансков.

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