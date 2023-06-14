Технологический суверенитет: какие новинки представили в первый день ПМЭФ

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В части инвестиций — упор на отечественные компании, которые пришли на смену иностранным.

В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум, куда приедут 17 тысяч гостей из 130 стран. Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, самая крупная делегация в этом году — из Объединенных Арабских Эмиратов.

Основная тема форума «Суверенное развитие — основа справедливого мира». И именно о суверенитете — технологическом, цифровом, финансовом — будут говорить на протяжении четырех дней в Петербурге.

В части инвестиций — упор на отечественные компании, которые пришли на смену иностранным. Если в прошлом году сумма сделок превысила пять с половиной триллионов рублей, в этом ожидают не меньше шести триллионов.

Центральным событием форума станет пленарная сессия в пятницу, ее традиционно проведет Владимир Путин. Работа на площадках уже кипит, подробнее — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Технологическая премьера — в стартовый день форума. Беспилотные грузовики КАМАЗ готовы отправиться в свой первый большой рейс — из Петербурга в Москву.

«После открытия официального в 12 часов, три автомобиля красных, будет дан старт официальному движению беспилотного логистического коридора. В течение этого эксперимента по трассе М-11 мы будем ездить два с половиной года», — сказал главный конструктор инновационных автомобилей КАМАЗ Сергей Назаренко.

На площадке Экспофорума — тоже беспилотники: тяжелый грузовой дрон, его младшие собратья — все рядом. Санкт-Петербург, как принимающая сторона, старается удивить инновациями — новые технологии здесь как символ трансформации всей экономики.

Возможно, именно так будет выглядеть вся мебель на форумах будущего. Пока же — эксперимент: уникальные стулья, напечатанные из полимерных гранул на 3D принтере, — отечественной разработки.

Современность в сплаве с традициями — одна из примет петербургского форума. Вот на стенде демонстрируют костюмы народов России, пока в главном пассаже — традиционное платье королевства Зулу. Гостьи из экзотической Южно-Африканской Республики приехали в Петербург, чтобы поговорить о роли женщин в мировой экономике.

«Мы хотим узнать подходы других стран и России к тому, как представлены женщины в политике, бизнесе. Для нас очень важно поднять этот вопрос, потому что многие женщины до сих пор сталкиваются с трудностями», — отметила представитель Ladies in the frontline (ЮАР) Мэри-Джейн Нокутхула Гамеде.

Уже в первый день обсудят это и многое другое: предстоит большой разговор о глобальной лекарственной безопасности, поддержке малого и среднего бизнеса. Успеть везде трудно — только в деловой программе полторы сотни сессий.

Петербургский экономический форум набирает обороты — в этом году площадка примет более 17 тысяч участников из 130 государств. ОАЭ здесь, конечно, стоят особняком: на форуме у них статус страны-гостя.

Что совсем не удивительно — в прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% до девяти миллиардов долларов.

Отсюда и внушительный состав делегации из Эмиратов. Представители сразу нескольких министерств, регионов и, конечно, крупных компаний, пока осматриваются на площадке. Другие уже успели обзавестись полезными связями — филиппино-монгольская дружба куется на берегах Невы.

«Вы видите, все сейчас здесь — со всей планеты. Мы хотим развивать многополярность в торговле. Я лично продвигаю бизнес-отношения с Россией у себя на родине — на Филиппинах», — поделился представитель филиппино-российской бизнес-ассамблеи Даниэль Хуго Сантос.

Строить новую модель глобальной экономики можно только сообща: это хорошо понимают и российские регионы. Московская область рекламирует свои бренды, складывая из них «Девочку с персиками» Серова.

Запорожье показывает, как будет выглядеть восстановленный регион. Северная столица готовится заключать миллиардные контракты.

«Бизнес видит перспективы Петербурга, видит поддержку города со стороны президента России. У нас хороший климат, выгодные условия и очень большие планы по развитию. <…> Планируем подписать порядка 30 соглашений с инновационной составляющей на полтриллиона рублей», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ради конкретных договоренностей на форум и съезжаются гости со всего мира. И Россия готова сотрудничать со всеми, кто по-настоящему заинтересован в честной и открытой экономике будущего. Формировать ее контуры будут в Петербурге в ближайшие несколько дней.