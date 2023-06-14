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Киевский режим снова предпринял попытки прорвать оборону. И снова проиграл.

Киевский режим потерял на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч боевиков убитыми и ранеными с 4 июня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике», — уточнил он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием по позициям резервов боевиков и иностранных наемников, а также по складам вооружения западного производства.



