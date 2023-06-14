Штрафы и лишение прав: как наказать мотоциклиста за снос бокового зеркала
Автоюрист Славнов: Скрывшийся с места ДТП мотоциклист может быть лишен прав
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Как поступить, если нерадивый водитель скрылся с места столкновения?
Если мотоциклист промчался мимо вас на всех порах, снес боковое зеркало вашего автомобиля и уехал дальше, не стоит переживать: его все еще можно привлечь к ответственности. Об этом сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.
Для начала необходимо собрать номера телефонов у тех, кто стал свидетелями этого ДТП, а также вызвать полицию на место аварии, передает издание URA.RU.
«Может быть тот, кто рядом с вами ехал и запомнил номер мотоцикла, может, регистратор есть, и вызывать полицию. Инспектор приедет и оформит вас как ДТП с одной машиной», — пояснил эксперт.
Специалист отметил, что если мотоциклист скрылся с места аварии, то он может надолго лишиться прав. Номер злоумышленника подадут в розыск, а затем установят факт скрытия с места ДТП.
А это уже грозит лишением водительского удостоверения на срок от года до полутора лет. Также мотоциклист должен будет оплатить причиненный ущерб.
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