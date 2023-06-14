ВС РФ нанесли удары по позициям резервов ВСУ и иностранных наемников

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Каких успехов достигла российская армия в зоне спецоперации за сутки?

Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием по позициям резервов боевиков и иностранных наемников, а также по складам вооружения западного производства. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута», — уточнил он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, на фоне контрнаступления украинских боевиков расслабляться нельзя, несмотря на то, что Вооруженные силы РФ работают эффективно.