«Богиня Калашникова»: Джигурда оригинально поздравил актрису с Днем рождения

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

На праздник к артистке пришли многие видные звезды.

Празднование 39-летия певицы Анны Калашниковой выдалось действительно бурным. Знаменитость собрала множество звездных гостей и красовалась перед всеми в ярких нарядах.

Торжество должно было начаться в 19 часов вечера, но сама виновница приехала только к 20 и еще долго не могла выйти из машины. Она все сомневалась, в каких украшениях и туфлях предстать перед публикой.

Многие не стали ждать «принцессу», которая вот-вот покинет карету, и подходили к ней, чтобы протянуть конверт прямо через окно машины. Вскоре звезда наконец вышла к журналистам и друзьям, передает издание dni.ru.

На ней было обшитое искусственными камнями и бисером платье. Особенно выделить Калашникова решила свои длинные стройные ноги с помощью широкого разреза на одежде.

«Это все боди, это все снимается!» — хвасталась звезда.

Пока она красовалась перед камерами, поздравить ее с охапкой белых роз приехала балерина Анастасия Волочкова. Она особенно отметила, что букет помечен ленточкой, чтобы не случилось так, как это было на дне рождения «королевы шпагатов», когда неизвестная похитила букет.

А вот Ольге Казаченко начало праздника явно не понравилось, ведь долгое время охрана отказывалась признавать в ней знаменитость и пускать на машине на заветную территорию. Ей пришлось постараться, чтобы доказать свой звездный статус.

Зато Никиту Джигурду, как уточняется, присутствующим узнать было легко. Он еще метров за 20 от входа стал рычать, делать пассы руками и изрыгать какие-то хрипящие звуки.

Шоумен восторгался Калашниковой и отмечал ее красоту, назвав богиней. А дальше началось настоящее веселье: пляски и танцы, блогер явно осталась довольна прошедшим торжеством в ее честь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Калашникова до сих пор исправляет последствия неудачной пластики.