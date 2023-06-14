Крайнова с оголенной грудью и помолодевшая Агурбаш: как прошла премия ММТВ

Фото, видео: Телеканал ММТВ / Наталья Копнина; 5-tv.ru

На церемонии были награждены как звезды отечественного шоу-бизнеса, так и молодые артисты.

11 июня в Vegas City Hall прошла музыкальная премия телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим.ред.) «Легенды и новые имена». На ковровой дорожке появились такие звезды отечественного шоу-бизнеса как Юрий Антонов, Наталья Подольская, Анжелика Агурбаш, Настя Крайнова, Прохор Шаляпин, Владимир Левкин, а также начинающие артисты Vlad Zotov, Sandra Top, певица Злата, Михаил Матвеев и другие.

Наталья Подольская, появившаяся на дорожке в бежевом сияющем балахоне, выиграла в номинации «Певица года». А экс-участница группы «Тутси», также получившая одну из наград, предстала перед прессой в черном облегающем платье с глубоким декольте, дополнила певица образ массивными серьгами. На сцену артистка уже вышла в блестящем коротком наряде, показав свою точеную фигуру.

Анжелика Агурбаш появилась на ковровой дорожке в готическом костюме собственного бренда, а яркие красные губы и кубические украшения стали акцентом в ее образе.

«Мы, артисты, все время что-то шьем специально для себя, потому что нам нельзя попадать впросак и приходить на красную дорожку вместе с кем-то в одних и тех же нарядах и платьях. Казусов очень много в мире, в жизни, поэтому лучше всего шить индивидуально. <…> Я предпочитаю носить то, чего нет ни у кого», — эксклюзивно призналась Анжелика Агурбаш в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

По признанию молодого артиста и участника шоу «Голос» Vlad Zotov, каждый раз он переживает перед подобной церемонией, тем не менее, готов к поражению, ведь это мотивирует его становиться лучше. Несмотря на волнение, ему удалось стать обладателем премии ММТВ.

«Любая премия — это все-таки показатель, что получилось вырваться вперед. И нужно идти дальше и творить больше», — поделился участник шоу «Голос» Vlad Zotov.

Также стали лауреатами премии стали Александр Скрип, Прохор Шаляпин, подопечные Ильи Резника — певица Злата и Михаил Матвеев и другие. А народный артист России Юрий Антонов был отдельно отмечен в номинации «Легенды всех времен».

Мода является одним их основных направлений телеканала, поэтому отдельной премией «Золотая нить» были награждены отечественные дизайнеры. Екатерина Романенко из Луганска приехала специально на церемонию, чтобы представить свою линейку нижнего белья и корсетов.

«Мы живем там, и мы целиком и полностью погружены в то, чтобы помогать друг другу. Это касается любой сферы жизни. <…> Мы заряжаем силой и энергией своих красивых клиенток, своих девочек, женщин. Мы их заряжаем, отвлекаем и несем добро и позитив», — призналась Екатерина Романенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что прошла XII Русская Музыкальная Премия RU.TV.