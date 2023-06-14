Футболиста Александра Ширко перевели из реанимации в отделение кардиологии

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

Что известно о состоянии здоровья бывшего участника «Спартака»?

Футболист Александр Ширко переведен в отделение кардиологии. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

До этого бывший участник футбольного клуба «Спартак» находился в реанимации, куда был экстренно госпитализирован накануне. О том, что спортсмена переведут в общую палату, ранее сообщал его коллега Александр Хаджи. Он также находился в «Спартаке», но в статусе администратора.

Как удалось выяснить, Ширко попал в реанимацию с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Это один из видов аритмии, проявляющийся в нарушении сердечного ритма. При фибрилляции предсердий ритм у пациента восстанавливается в среднем не более, чем за неделю. Врачам же удалось вернуть сердце футболиста к нормальной работе за сутки.

«Сейчас синусовый ритм восстановлен», — сообщил источник.

Никаких операций на сердце, как сообщалось в ряде СМИ, спортсмену не проводили. Лечение проходит по особенной технологии лечащего врача.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за проблем с сердцем в больницу попал легендарный режиссер Александр Сокуров.