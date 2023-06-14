Германия в своей стратегии нацбезопасности назвала Россию серьезной угрозой миропорядку

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В документе более 40 страниц. Зачем это нужно? И кого они боятся?

В Германии представили первую в истории стратегию национальной безопасности для противодействия внешним угрозам. Об этом сообщает ТАСС.

«Основным фактором для разработки стратегии стали изменения на международной арене, вызванные проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине», — говорится в сообщении.

Также в документе указано, что Германия и НАТО не ищут конфронтации в отношениях с Россией, но готовы защищать своих союзников. Россия же в стратегии нацбезопасности ФРГ считается «самой серьезной угрозой» миропорядку Запада.

Правительство ФРГ выступает за расширение ЕС за счет Украины, Молдавии, стран Западных Балкан и «в перспективе» Грузии.

Несколько дней назад на территории Германии начались крупномасштабные учения НАТО по развертыванию военно-воздушных сил Air Defender, в которых принимают участие около десяти тысяч военнослужащих из 25 стран.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минобороны ФРГ заявили о невозможности замены потерянных Киевом танков Leopard.