Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Гойтой

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Беседа состоялась по инициативе малийской стороны. Что обсудили представители двух стран?

Глава РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В рамках беседы лидеры обсудили актуальную повестку, а также углубились в сферу двустороннего сотрудничества. Отмечается, что российская и малийская стороны проявили интерес к развитию торгово-экономических контактов, в частности, поставок республике пшеницы, топлива и удобрений.

В публикации Кремля уточняется, что диалог состоялся по инициативе малийской стороны. Гойта в рамках беседы выразил слова благодарности Путину за оказываемую гуманитарную помощь и помощь в сфере обеспечения безопасности. Станы подтвердили свою готовность продолжать укреплять дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Посол РФ в Каире Георгий Борисенко сообщил, что египетская сторона крайне заинтересована в работе над поиском или созданием альтернативной валюты для торговли.