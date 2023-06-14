Полиция проведет проверку по факту нападения мужчины с ножом на семью в Москве

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Все сейчас находятся в больнице с травмами. Что еще известно?

Полиция проведет проверку после того как мужчина забаррикадировался в одном из домом в Москве и держал там свою семью. Об этом сообщает ГУ МВД.

Изначально в службу 02 поступило сообщение о бытовом конфликте между гражданами в квартире дома на Южнобутовской улице в столице, в ходе которого мужчина ножом ранил жену и 19-летнюю дочь.

«Потерпевшие сумели выбежать на лестничную площадку. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение, их жизни угрозы нет», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что сам мужчина вылез из окна, после чего спрыгнул с шестого этажа. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как мужчина в Москве забаррикадировался с женой и дочерью в квартире.