Глава «Опоры России» Калинин рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

В рамках ПМЭФ представитель российского бизнеса рассказал о развитии бизнеса в новых российских регионах.

Предприятия малого и среднего бизнеса успешно запустили работу во всех новых регионах России благодаря общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства (МСП) «Опора России». Как рассказал «Известиям» на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 14 июня глава организации Александр Калинин, именно благодаря предприятиям малого бизнеса в магазинах городов Донбасса начали появляться первые товары.

«В это непростое время, с 2014 года, основную социально-экономическую нагрузку в этих регионах взял на себя малый бизнес. Именно предприниматели малого бизнеса поставляли продукты, гигиенические товары, социально значимые товары, необходимую комплектацию. Таким образом, в магазинах был товар», — отметил Калинин в разговоре с «Известиями».

В настоящее время, по данным главы «Опоры России», на новых территориях зарегистрировались уже 60 тыс. субъектов МСП в российской юрисдикции. Все бизнесмены в новых регионах, отметил он, пользуются теми же мерами поддержки, которые действуют для среднего и малого бизнеса по всей России, однако для них будут разработаны и дополнительные меры помощи от правительства.

При этом, как считает глава «Опоры России», они актуальны не только для новых регионов, но и для российских территорий, являющихся приграничными с Украиной.

«К примеру, сейчас непростая ситуация в Белгородской и Курской областях. Там нет военного положения, но предприниматели сталкиваются с тем, что они были вынуждены оставить там свои цеха и территории. Конечно, им сегодня нужна возможность компенсации утраченного имущества и возможности объявления форс-мажора, как минимум на несколько месяцев», — считает глава организации.

Для этого представители «Опоры России» уже направили соответствующие письма в правительство РФ и надеются, что они будут рассмотрены в ближайшее время.

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