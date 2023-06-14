Путин подписал указ о смене посла РФ в Азербайджане

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Михаил Бочарников был снят с должности.

Глава РФ Владимир Путин сменил посла в Азербайджане. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

В опубликованных документах указано, что президент освободил действующего посла в стране Михаила Бочарникова от занимаемой должности и назначил на его место чрезвычайного и полномочного российского посла Михаила Евдокимова.

Михаил Бочарников. Фото: © РИА Новости / Мурад Оруджев

Представители диппредставительств были сменены двумя указами — от освобождения от должности и о назначении.

Бочарников исполнял обязанности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Азербайджане с 2018 года. С 2003 до 2006 года он также занимал должность посла по особым поручениям МИД РФ и занимался вопросами урегулирования грузинско-абхазского конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ о назначении нового посла в Ватикане. Им стал бывший постпред при Совете Европы Иван Солтановский. От занимаемой на протяжении десяти лет должности был освобожден Александр Авдеев.