Суд отказал певице Земфире* в снятии статуса иноагента
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Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky
В реестр она внесена 10 февраля 2023 года.
Замоскворецкий суд Москвы отказал певице Земфире Рамазановой* в снятии с нее статуса иноагента из-за распространения негативной информации о проведении специальной военной операции на Украине.
При этом на заседании адвокат певицы заявил, что та не осуществляла политической деятельности и не находилась по иностранным влиянием.
Земфира покинула Россию вместе с подругой Ренатой Литвиновой в марте 2022-го и обосновалась в Париже. Впервые она прокомментировала ситуацию в октябре прошлого года. Во время выступления сказала, что каждый день молится о прекращении спецоперации. Артистка также спела композицию «Не стреляйте», которую обычно не включает в программу шоу.
Рамазанова между тем продолжает концертную деятельность за рубежом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение министерства юстиции о внесении в реестр иностранных агентов шоумена Семена Слепакова*.
* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.