Беспилотные грузовики поехали по трассе М-11 из Петербурга в Москву
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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Это происходит впервые на российских дорогах общего пользования.
Беспилотные грузовики КАМАЗ поехали по трассе М-11 «Нева» из Петербурга в Москву. Это происходит впервые на российских дорогах общего пользования.
К эксплуатации допустили машины, которые соответствуют требованиям безопасности. Коммерческий груз доставят в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры».
Ранее 5-tv.ru показывал видео первых российских беспилотных грузовиков.