В России расширился перечень пунктов пропуска с tax free

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Какое влияние мера окажет на сферу туризма?

Правительство России расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары еще в восьми пунктах пропуска», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о пунктах в Кяхте, Улан-Удэ, Забайкальске, Чите, Красноярске, Краскино, Благовещенске и Иркутске.

Отмечается, что данное решение будет способствовать росту занятости в сфере туризма и розничной торговли и увеличению предпринимательской активности, которая востребована у иностранных туристов.

Система tax free начала действовать на территории Российской Федерации в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в нашей стране, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пассажирам внутрироссийских рейсов могут разрешить покупать алкоголь в duty free.