Откуда можно будет посмотреть на праздник выпускников «Алые паруса» — карта
«Алые паруса» можно будет увидеть с Благовещенского и Литейного мостов, а также с Английской набережной
Фото, видео: 5-tv.ru
Доступ на Дворцовую набережную будет только по пригласительным билетам.
Посмотреть красочное шоу для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге можно будет с разных точек.
Бриг «Россия» с 18-ю парусами все желающие смогут увидеть с Благовещенского, Биржевого и Литейного мостов, а также с Английской набережной, набережной Кутузова и Петропавловской.
В дни проведения праздника доступ на Дворцовую набережную будет только по пригласительным билетам. А к Петропавловской крепости, Троицкому мосту и Стрелке Васильевского острова пройти будет нельзя.
Легендарный выпускной «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала в 2005 году.