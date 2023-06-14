Отреагировал мгновенно: бдительный полицейский спас малыша во Владивостоке

Полицейский спас ребенка от падения с виадука во Владивостоке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Малыш катался на самокате вместе с отцом, а побежал к краю моста.

Во Владивостоке полицейский спас ребенка от падения с виадука. Малыш катался на самокате вместе с отцом, а в какой-то момент мальчик бросил транспортное средство и побежал к краю моста.

За считанные секунды ребенок успел наклониться и опустить руки за перила. Полицейский, который стоял неподалеку, отреагировал мгновенно: он подхватил мальчика и не дал ему упасть.